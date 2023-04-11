В Госдуме анонсировали дополнительные ограничения для уклонистов от армии

Власти регионов России смогут вводить дополнительные ограничения для уклонистов от армии

Власти регионов России получат право вводить дополнительные ограничения для уклонистов от военной службы. Нововведение анонсировал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его слова во вторник, 11 апреля, приводит «Интерфакс».

Ранее стало известно, что нижняя палата парламента 11 апреля рассмотрит законопроект о едином реестре военнообязанных, который призван исправить в воинском учете недостатки, выявленные в 2022 году. Он предполагает, в частности, введение дополнительных ограничений для уклонистов от армии.

Они будут введены, если военнообязанный в течение 20 суток после получения уведомления военного комиссара за цифровой подписью не придет в военный комиссариат, пояснил парламентарий.

Картаполов уточнил, что в качестве санкций могут использоваться: ограничение на управление транспортным средством и его регистрацию, ограничение на открытие ИП или получение статуса самозанятого. Кроме того, они могут распространяться на сделки с недвижимостью, земельными участками, а также на получение займов и кредитов.

«Кроме того, мы планируем предоставить этим законопроектом возможность руководству регионов вводить дополнительные ограничительные меры — те, которые они считают необходимыми в этом случае», — добавил депутат.

По мнению Картаполова, предлагаемые меры нацелены на обеспечение социальной справедливости.