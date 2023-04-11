Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:13, 11 апреля 2023Россия

В Госдуме анонсировали дополнительные ограничения для уклонистов от армии

Власти регионов России смогут вводить дополнительные ограничения для уклонистов от армии

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Власти регионов России получат право вводить дополнительные ограничения для уклонистов от военной службы. Нововведение анонсировал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его слова во вторник, 11 апреля, приводит «Интерфакс».

Ранее стало известно, что нижняя палата парламента 11 апреля рассмотрит законопроект о едином реестре военнообязанных, который призван исправить в воинском учете недостатки, выявленные в 2022 году. Он предполагает, в частности, введение дополнительных ограничений для уклонистов от армии.

Они будут введены, если военнообязанный в течение 20 суток после получения уведомления военного комиссара за цифровой подписью не придет в военный комиссариат, пояснил парламентарий.

Картаполов уточнил, что в качестве санкций могут использоваться: ограничение на управление транспортным средством и его регистрацию, ограничение на открытие ИП или получение статуса самозанятого. Кроме того, они могут распространяться на сделки с недвижимостью, земельными участками, а также на получение займов и кредитов.

«Кроме того, мы планируем предоставить этим законопроектом возможность руководству регионов вводить дополнительные ограничительные меры — те, которые они считают необходимыми в этом случае», — добавил депутат.

По мнению Картаполова, предлагаемые меры нацелены на обеспечение социальной справедливости.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Кремль заявил об отсутствии планов проводить мобилизацию
Москвич пригрозил взорвать дом после признания его негодным к службе в зоне СВО
Гоблин рассказал о похудении
Российский губернатор задумал запретить оставлять самокаты у военных памятников
В Южной Корее из-за сильного пожара эвакуировали сотни людей
Российская соцсеть начнет подстраиваться под настроение пользователей
Повестку захотели считать врученной через семь дней после размещения в реестре
Переломавшую 30 костей звезду «Мстителей» заметили с тростью
Суд арестовал главу уральского наркоуправления полиции до 9 июня
Минобороны заявило об уничтожении 30 бойцов ВСУ на купянском направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.