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04:31, 11 апреля 2023Бывший СССР

Арестович матом рассказал о решивших отменить его лекцию киевских студентах

Алексей Арестович матом отреагировал на решение студентов КНЭУ отменить его лекцию
Алексей Арестович

Алексей Арестович. Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович матом отреагировал на решение студентов Киевского национального экономического университета (КНЭУ) отменить его лекцию, опубликовав соответствующий пост в Telegram.

Как рассказал Арестович, провести лекцию ему предложил один из студентов КНЭУ, который подошел к нему на улице. Они обговорили дату и тему мероприятия, однако позже молодой человек сообщил, что студсовет решил не приглашать «одиозного спикера». «Представители "храброй и победоносной нации" в своем цифровом слепке оказываются раз за разом сборищем *** (долбанных — ред.) ссыкунов», — написал он.

По мнению Арестовича, 97 процентов из них «думают иначе», но боятся «даже посмотреть косо в сторону, противоположную бегущему стаду». «Вот этот замкнутый круг бегущих друг за другом и гальванизирующих друг от друга чмошников и есть "цифровое общественное мнение Украины"», — добавил экс-советник президента.

О том, что в КНЭУ отменили лекцию Алексея Арестовича, стало известно 10 апреля. На фоне инцидента в университете созвали срочное заседание правления совета, на котором проведут «анализ ошибок».

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Марина Совина
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