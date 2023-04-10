В киевском университете отменили лекцию Арестовича

КНЭУ отменил лекцию экс-советника главы офиса Зеленского Арестовича по запросу студентов

В Киевском национальном экономическом университете (КНЭУ) отменили лекцию экс-советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича. Об этом сообщается в Telegram-канале студенческого академического совета учреждения.

В совете назвали встречу с Арестовичем «неосторожной попыткой» предоставить студентам возможность получить опыт у «медийного лица». В связи с этим учащимся «принесли извинения».

«Мы отменяем запланированную встречу, ведь решающим для нас беспрекословно является запрос студентов, который мы услышали и в дальнейшем будем отталкиваться исключительно от него. Правление студенческого академического совета резко осуждает приглашение одиозных спикеров, которые несут угрозу консолидации украинского общества», — отмечается в сообщении.

На фоне инцидента в университете созвали срочное заседание правления совета, на котором проведут «анализ ошибок».

15 января Арестович заявил, что трагедию с жертвами в Днепре спровоцировала работа украинских средств ПВО. 17 января он написал заявление об уходе в отставку.

После отставки Арестович не раз допускал поражение Украины в рамках российской специальной военной операции. 22 января политик сказал, что Киев не сможет одержать победу в конфликте с Москвой.