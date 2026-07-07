Захарова поприветствовала решение МОК вернуть российских спортсменов

Захарова заявила, что в решении МОК вернуть россиян победил здравый смысл

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поприветствовала решение Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть российских спортсменов. Слова Захаровой приведены в ее Telegram-канале.

«Виват! Здравый смысл победил! Мировому спорту быть. Быть с Россией!» — написала Захарова.

Ранее МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.

Также министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев заявил, что России вернули право проводить международные соревнования. При этом МОК подчеркнул, что решение о проведении мероприятий и спортивных соревнований в России, приглашении российских чиновников, а также о разрешении демонстрации российской символики принимается на усмотрение каждой международной федерации.