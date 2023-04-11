Стало известно о подготовке ВСУ к отступлению из Артемовска

«Военная хроника»: украинская армия готовится к отступлению из Артемовска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к отступлению из Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Сообщается, что с начала апреля подразделения 3-й бригады оперативного назначения украинской Нацгвардии, а также части 53-й и 93-й механизированных бригад докладывают командованию армии о скором окружении города бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Кроме того, ряд командиров рот и взводов территориальной обороны Украины высказывают особые опасения относительно окружения.

Уточняется, что из-за работы российской артиллерии эти соединения оказались фактически заперты и не имеют тяжелого вооружения и бронированной техники. При этом командиры с начала апреля требуют от руководства ВСУ предоставления «коридора безопасности» и артиллерийской поддержки, чтобы отойти из города. Помимо этого, они угрожают в случае отсутствия помощи покинуть позиции самовольно до конца апреля, несмотря на отсутствие приказа.

Ранее Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды «Вагнер» продолжают бои за центральные кварталы Артемовска. Их действия на флангах поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск. Вагнеровцы занимаются вытеснением ВСУ к западным окраинам города.