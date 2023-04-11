Терапевт предупредил о смертельной опасности аспирина

Врач Кондрахин: бесконтрольный прием аспирина может привести к кровоизлиянию в мозг

Бесконтрольный прием аспирина может представлять смертельную опасность, предупредил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Его цитирует издание «Вечерняя Москва».

Кондрахин напомнил, что это лекарство используется для борьбы с тромбообразованием, а в других случаях не используется, потому что имеет много побочных эффектов. В частности, подчеркнул он, нельзя использовать его для сбивания высокой температуры. «Врачи не применяют аспирин в качестве жаропонижающего как у детей, особенно в возрасте до трех лет, так и у взрослых, потому что он повышает кровоточивость», — рассказал терапевт.

По словам врача, бесконтрольный прием аспирина может привести к возникновению язвы, кровотечениям, кровоизлиянию в мозг.

Ранее специалисты из организации QIMR Berghofer выявили, что низкие дозы аспирина могут увеличить выживаемость при раке яичников. Всего были проанализированы данные более 900 женщин из Австралии, у которых был диагностирован рак яичников.