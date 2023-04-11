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21:30, 11 апреля 2023Забота о себе

Терапевт предупредил о смертельной опасности аспирина

Врач Кондрахин: бесконтрольный прием аспирина может привести к кровоизлиянию в мозг

Фото: Hal Gatewood / Unsplash

Бесконтрольный прием аспирина может представлять смертельную опасность, предупредил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Его цитирует издание «Вечерняя Москва».

Кондрахин напомнил, что это лекарство используется для борьбы с тромбообразованием, а в других случаях не используется, потому что имеет много побочных эффектов. В частности, подчеркнул он, нельзя использовать его для сбивания высокой температуры. «Врачи не применяют аспирин в качестве жаропонижающего как у детей, особенно в возрасте до трех лет, так и у взрослых, потому что он повышает кровоточивость», — рассказал терапевт.

По словам врача, бесконтрольный прием аспирина может привести к возникновению язвы, кровотечениям, кровоизлиянию в мозг.

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Александра Лисица
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