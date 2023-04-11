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09:54, 11 апреля 2023Путешествия

В России захотели убрать автоматическую страховку при продаже авиабилетов

ЦБ призвал авиакомпании отключить автоматическую страховку при покупке билета

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В России захотели убрать автоматическую страховку при продаже авиабилетов — служба по защите прав потребителей Банка РФ призвала отечественных авиаперевозчиков отключить страховку «по умолчанию» при покупке проездных документов. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на протокол совещания с авиакомпаниями, страховыми организациями и представителями Роспотребнадзора.

Отмечается, что у большинства российских авиакомпаний в настоящее время установлено автоматическое согласие на приобретение полисов стоимостью от 300 до 600 рублей. По словам представителей перевозчиков, данная опция составляет значительную часть их неавиационных доходов и обычно не вызывает недовольство у пассажиров.

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При этом представители ЦБ указывают на «негативный информационный фон, связанный с предустановленным согласием» на страхование, а из-за невысокой стоимости полисов на билеты туристы не требуют возврата средств, что «маскирует проблему». Согласно протоколу совещания, в течение 2022 года Роспотребнадзор вынес перевозчикам 82 предостережения. В суд было подано 12 исковых заявлений «о защите интересов неопределенного круга лиц» из-за навязывания полисов страхования.

Ранее стало известно, что российские авиакомпании анонсировали масштабное расширение полетных программ по стране в 2023 году. Так, планируется увеличить количество внутренних рейсов до 19 тысяч в неделю.

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Валентина Процкова
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