Жительница Барселоны назвала пять главных проблем жизни в городе

Блогер Бердова назвала шум и бюрократию одними из главных проблем проживания в Барселоне

Туристическая поездка кардинально отличается от постоянного проживания в Барселоне. Об этом «Ленте.ру» рассказала журналист, блогер, которая жила в Испании, автор Telegram-канала о жизни в Европе Алена Бердова. Она назвала пять главных проблем, с которыми сталкиваются жители столицы Каталонии.

Первый недостаток — это постоянный шум, отметила она.

Из-за вечеринок, ночной жизни и даже из-за звуков, издаваемых мусоровозом, жители оживленных и туристических районов страдают от этого Алена Бердова блогер

Второй момент, который усложняет жизнь, это бюрократия. Для взаимодействия с государственными органами требуется большой запас терпения, предупредила Алена Бердова.

«Если вы хоть раз столкнулись с этим, то спорить не станете. Гибкость в этой системе отсутствует. Чтобы получить какой-то документ, сделать разрешение и так далее, готовься пройти настоящий квест. Сложно, долго и очень муторно. Можно стоять в очередях или ждать "ситу" (запись) неделями и месяцами даже», — сказала она.

Мобильность в ритме большого города также крайне затруднительна, добавила блогер.

«Забудьте про парковки. Для тех, у кого нет автомобилей — это большой плюс. Весь город, по сути, пешеходный. Но если у тебя есть авто, то про городскую открытую парковку лучше забыть, сразу ехать на какой-нибудь паркинг», — отметила Алена Бердова.

Еще одна проблема связана с оказанием социальных услуг жителям Барселоны, указала она.

Многие горожане жалуются на их отсутствие или недостаточность Алена Бердова блогер

Последний пункт в списке связан с жильем, рассказала собеседница «Ленты.ру».

«Цена на аренду жилья и средняя заработная плата никак не дают возможность найти себе квартиру. Многие из-за этого и уезжают из города, потому что найти жилье становится проблематичным, работая в Барселоне», — заключила Алена Бердова.

Ранее Алена Бердова рассказала о новом законе о защите животных в Испании. Согласно ему, перед тем как завести питомца, необходимо пройти специальные курсы.