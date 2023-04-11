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09:42, 11 апреля 2023Силовые структуры

Бастрыкин назвал меры для обеспечения работой россиян

Глава СКР предложил ввести налог на трудовых мигрантов для мотивации нанимать россиян

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин назвал меру для мотивации работодателей нанимать россиян — он предлагает ввести весомый налог на использование трудовых мигрантов. Об этом он заявил в интервью «Интерфаксу».

По его словам, иностранную рабочую силу необходимо заменить гражданами России для снижения социальной напряженности. Он считает целесообразным разработать дорожную карту, которая включала бы в себя механизм экономической мотивации предпринимателей, достойный уровень социально-трудовых гарантий для россиян и внедрение вахтового метода. Бастрыкин считает, что российские трудовые ресурсы могли бы переезжать в разные регионы в зависимости от потребностей в рабочей силе.

Он напомнил о своей инициативе по усилению контроля за миграционными процессами, предусматривающей обязательную геномную регистрацию (ДНК-тестирование) всех иностранцев, приезжающих в страну. Эти данные могли бы быть в едином документе, удостоверяющем личность приезжего, с электронным носителем информации.

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Любовь Ширижик
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