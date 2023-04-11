Бастрыкин назвал меры для обеспечения работой россиян

Глава СКР предложил ввести налог на трудовых мигрантов для мотивации нанимать россиян

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин назвал меру для мотивации работодателей нанимать россиян — он предлагает ввести весомый налог на использование трудовых мигрантов. Об этом он заявил в интервью «Интерфаксу».

По его словам, иностранную рабочую силу необходимо заменить гражданами России для снижения социальной напряженности. Он считает целесообразным разработать дорожную карту, которая включала бы в себя механизм экономической мотивации предпринимателей, достойный уровень социально-трудовых гарантий для россиян и внедрение вахтового метода. Бастрыкин считает, что российские трудовые ресурсы могли бы переезжать в разные регионы в зависимости от потребностей в рабочей силе.

Он напомнил о своей инициативе по усилению контроля за миграционными процессами, предусматривающей обязательную геномную регистрацию (ДНК-тестирование) всех иностранцев, приезжающих в страну. Эти данные могли бы быть в едином документе, удостоверяющем личность приезжего, с электронным носителем информации.