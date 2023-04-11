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11:22, 11 апреля 2023Россия

В Петербурге годовалый ребенок пролежал на горячей батарее полчаса

В Петербурге годовалый ребенок пролежал на горячей батарее полчаса и попал в больницу

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге годовалый ребенок пролежал на горячей батарее полчаса и попал в больницу, сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в квартире на Невском проспекте. Родители оставили малолетнего на кровати, он ворочался и упал на батарею, в результате чего получил травму кожи головы.

Пострадавшего доставили на скорой в больницу, где медики диагностировали у него ожог второй степени. Сейчас он под наблюдением врачей, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге трехлетняя девочка нашла бутылку с розжигом и попила из нее. Ребенка госпитализировали с острым отравлением.

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Евгения Куликова
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