В Петербурге годовалый ребенок пролежал на горячей батарее полчаса и попал в больницу

В Санкт-Петербурге годовалый ребенок пролежал на горячей батарее полчаса и попал в больницу, сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в квартире на Невском проспекте. Родители оставили малолетнего на кровати, он ворочался и упал на батарею, в результате чего получил травму кожи головы.

Пострадавшего доставили на скорой в больницу, где медики диагностировали у него ожог второй степени. Сейчас он под наблюдением врачей, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге трехлетняя девочка нашла бутылку с розжигом и попила из нее. Ребенка госпитализировали с острым отравлением.