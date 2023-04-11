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12:20, 11 апреля 2023Из жизни

Волны выбросили на побережье тысячи необычных желеобразных существ

Пляжи Калифорнии заполонили необычные сине-фиолетовые желеобразные существа

Фото: Michael Fiala / Reuters

В соцсетях появились снимки желеобразных существ сине-фиолетового цвета, которых выбросило волнами на пляжи южной Калифорнии. Об этом сообщает The Hill.

Тысячи похожих на медуз созданий принесло на побережье США ветрами и течениями. Морские биологи попросили гуляющих не трогать заполонивших берег необычных существ, относящихся к виду Velella velella и известных как парусники, парусницы или велеллы. Причина в том, что у них, как и у медуз, есть способность жалить.

Каждая Velella velella не является самостоятельным организмом, а представляет собой колонию гидроидов, достигающую по размеру 10 сантиметров. Попадая на сушу, они выглядят как сдутые шарики или необычные куски пластика. Они также начинают выцветать, если долго находятся на солнце.

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Подобных существ вымывало на берега Калифорнии и раньше. В частности, в 2014-2016 годах всеобщее внимание привлекли сотни тысяч парусниц, покрывших пляжи западного побережья США.

Оставаться на поверхности велеллам позволяет заполненная воздухом камера из хитина, которая покрыта мантией. Характерной особенностью вида является тонкая полукруглая лопасть, расположенная по диагонали воздушной камеры. Она позволяет им передвигаться по воде не по прямой, а под определенным углом к ветру, периодически поворачиваясь на 180 градусов. Именно благодаря этому существо и получило свое название: в переводе с латыни «velum» — это парус.

Ранее сообщалось о мужчине, который нашел на пляже странных моллюсков, облепивших дерево. Оказалось, что он видел гусиные ракушки, которые считаются очень дорогим деликатесом.

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Антонина Черташ
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