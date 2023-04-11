Российская армия уничтожила более 90 украинских военных в ДНР

Минобороны заявило, что российская армия уничтожила более 90 военных ВСУ в Ямполовке в ДНР

Российской армии на краснолиманском направлении удалось уничтожить более 90 военных Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что в операции по уничтожению подразделений противника на данном направлении участвовала группировка войск «Центр».

По сведениям Конашенкова, также на краснолиманском направлении были уничтожены три украинские боевые бронированные машины, пикап и гаубица Д-30.

В Минобороны отметили, что потери ВСУ за сутки составили свыше 450 военных и наемников на донецком направлении. Кроме того, противник потерял до 30 военных на южнодонецком и запорожском направлениях.

10 апреля российское ведомство отчиталось об уничтожении свыше 290 бойцов ВСУ на донецком направлении. Тогда же в Краматорске был ликвидирован склад боеприпасов 54-й украинской механизированной бригады.