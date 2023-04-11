Экономист назвал предел роста биткоина

Экономист Беляев допустил возвращение курса биткоина к 60 тысячам долларов

Стоимость биткоина может продолжить расти, убежден кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он высказался о пределе роста самой популярной криптовалюты, а также назвал причины повышения ее цены.

11 апреля стоимость биткоина превысила 30 тысяч долларов, следует из данных CoinMarketCap. На этой отметке курс оказался впервые с июня 2022 года. За день криптовалюта подорожала примерно на 7 процентов, за неделю — на 9 процентов.

Есть ли предел

«Как мы знаем, биткоин когда-то был по 60 тысяч долларов, поэтому у него есть еще куда расти и расти. На ажиотажной волне он может и эти 60 пробить, потому что есть адепты, которые в него свято верят», — поделился Беляев.

Биткоин пока не подбирался снова к отметке в 60 тысяч долларов, так как не было повода, а именно какого-то мощного информационного вброса, полагает аналитик. «Конечно, нужен какой-то повод, может быть, какой-то вброс информации по поводу того, что где-то эти биткоины будут приниматься. Плюс еще всегда срабатывает на определенные умы своего рода пропаганда, что это деньги будущего, что это надежно, что это электронное золото, что они еще лучше, чем золото», — высказался он.

Причины роста

По словам экономиста, существует определенное количество держателей биткоинов, которые реагируют на любую положительную траекторию повышения курса. То есть, как только курс повышается, находятся люди, готовые сыграть на этом — они поднимают ажиотажный спрос.

Этот рынок подвержен воздействию повышенного спроса, и получается такой самораскручивающийся процесс вложения денег в криптовалюту в надежде на то, что курс еще больше подрастет Михаил Беляев экономист

«Но поскольку биткоин ничем не подкреплен, нет никаких свидетельств того, что он может на что-то опираться: на какую-то реальную экономику или реальный товарооборот, — это просто в чистом виде денежная единица, которая висит в воздухе и ничем не подкреплена, подкреплена только исключительно настроениями и желанием заработать тех, кто верит. Это вопрос веры в чистом виде, а вера в экономике — весьма эфемерное понятие», — объяснил Беляев.

Поэтому биткоин может подскочить и до 40 тысяч долларов, но, когда волна ажиотажного спроса пройдет, он обязательно откатится, считает аналитик. «Я думаю, сейчас снижению ажиотажного спроса и курса будет способствовать то, что многие люди, которые купили биткоин дешевле 30-40 тысяч, попытаются зафиксировать хоть какую-то прибыль и сбросить эти деньги, увеличив их предложение», — подытожил он.

Самая популярная криптовалюта в мире стала восстанавливаться после резкого падения. Биткоин обвалился 27 марта, когда Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила крупнейшую в мире криптобиржу Binance в торговле незарегистрированными деривативами.