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11:53, 11 апреля 2023Бывший СССР

В Белоруссии нашли свинину и курицу в бургерах из говядины

В Белоруссии запретили бургеры из говядины российского производителя

Фото: Unsplash

В Белоруссию запретили ввозить бургеры из говядины российского производителя. Об этом сообщается на сайте Государственной системы каталогизации продукции (ГСКП) страны.

По результатам экспертизы в продукции калининградского бренда нашли мясо свиньи и курицы.

«По результатам испытаний установлено, что изготовитель умышленно придал внешний вид и отдельные свойства продукции, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается, и является опасной продукцией», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что экспорт из Белоруссии в Россию в июне достиг исторического максимума — страна нарастила поставки до рекордных двух миллиардов долларов в месяц. Глава правительства добавил, что, несмотря на внешние ограничения в виде санкций, объемы закупок товаров из Белоруссии растут ежемесячно.

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Алевтина Запольская
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