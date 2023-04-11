Ценам на жилье в России предрекли снижение из-за одного фактора

Центр компетенций Департамента строительства Москвы: жилье подешевеет из-за цифровизации

В ближайшие пять лет жилье в России подешевеет из-за цифровизации сферы недвижимости. Подобный прогноз дал руководитель Центра компетенций Департамента строительства города Москвы Павел Часовских, его слова передает News.ru.

«Я уверен, что цифра приведет к снижению. Это, наверное, 10 процентов», — предрек Часовских. Глава Центра компетенций Департамента строительства Москвы также отметил, что, кроме удешевления жилья, цифровизация процесса проектирования и возведения позволит ускорить процесс возведения недвижимости и минимизировать риски ошибок, способные привести к тяжелым последствиям. Наконец, еще одним преимуществом этого процесса он назвал фактор положительного влияния на окружающую среду, так как строительство домов сможет стать более экологичным.

В апреле вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев предсказал падение стоимости жилья на вторичном рынке в будущем. Эксперт добавил, что на сегодняшний день цена предложения и сумма реальной сделки на рынке недвижимости отличается очень существенно, при этом последние продолжают снижаться.