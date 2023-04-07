Риелтор высказался о будущем цен жилья на вторичном рынке

Риелтор Апрелев предрек снижение стоимости жилья на вторичном рынке

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в разговоре с «Лентой.ру» предрек стоимости жилья на вторичном рынке снижение. Он отметил, что сегодня цена предложения и цена реальной сделки на рынке жилья отличается очень существенно. Специалист сообщил, что цены реальных сделок на вторичном рынке недвижимости продолжают снижаться.

Также Апрелев назвал важным условием для понимания ситуации на рынке вторичного жилья сроки экспозиции.

«Потому что от того, сколько времени экспонируется объект, очень сильно зависит, что на самом деле с трендом. Само по себе изменение цен предложений вообще ни о чем не говорит с точки зрения рыночных ожиданий», — добавил он.

Следующий параметр — это количество сделок. Их число сократилось на треть Константин Апрелев вице-президент Российской гильдии риелторов

«Для меня тренд не изменился — тренд понижающий. Никакого смысла обсуждать, что произошло с ценами за прошлый год, с точки зрения анализа нет. Нужно смотреть, что произошло с ценами с того момента, когда они начали меняться: с летнего периода. А цены снижались», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Фактически можно говорить о том, что цены за прошлое полугодие снижались примерно в один процент в месяц, сказал специалист.

Поэтому мне кажется, что важно понимать, что происходит с трендами, а не с какой-то математикой, связанной с итогами года Константин Апрелев вице-президент Российской гильдии риелторов

«Абсолютная цена за последние полгода снизилась от шести до десяти процентов по большинству регионов России. Я думаю, что цены продолжат свое снижение до начала осени как минимум, либо будут находиться в состоянии небольшой коррекции: чуть-чуть вверх, чуть-чуть вниз. Но в любом случае существенного роста цен мы не ожидаем», — заключил он.

Ранее были названы города с самым быстрым ростом средней цены на квадратный метр жилья в новостройках. Первое место в рейтинге занял Воронеж.