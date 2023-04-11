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23:52, 11 апреля 2023Спорт

«Манчестер Сити» разгромил «Баварию» в четвертьфинале Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» со счетом 3:0 разгромил «Баварию» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Бернарду Силва

Бернарду Силва. Фото: Jason Cairnduff / Reuters

«Манчестер Сити» разгромил «Баварию» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счетом 3:0. Ворота соперников поразили Родриго Эрнандес, Бернарду Силва и Эрлинг Холанд. Силва также отметился результативной передачей.

Второй матч команд пройдет 19 апреля в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В параллельном матче «Интер» со счетом 1:0 победил «Бенфику» в первой игре в рамках 1/4 финала. Отличились Николо Барелла и Ромелу Лукаку, реализовавший пенальти. В следующий раз команды сразятся в Милане 19 апреля. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 пройдет на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. Игра состоится 10 июня. Российские клубы не принимают участия в розыгрышах еврокубков в сезоне-2022/2023 по решению УЕФА.

Ксения Курашкина
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