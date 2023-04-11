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06:14, 11 апреля 2023Россия

Путин поручил увеличить доходы жителей Крыма

Путин поручил правительству сократить разрыв в доходах жителей Крыма от средних по РФ

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин по итогам прошедшего 17 марта совещания по развитию Крыма поручил правительству поэтапно сократить разрыв в доходах жителей полуострова от средних по стране. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Во время совещания глава государства заявил, что разрыв в доходах является болезненным для крымчан и севастопольцев. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в ответ на это предложил перенаправить доходы от продажи иностранных активов в России на развитие туристической отрасли Крыма и Севастополя.

Российский лидер также поручил направить на развитие туристической инфраструктуры Крыма средства от уплаты добровольных взносов, которые уплачиваются при уходе иностранных компаний из России.

Отмечается, что правительство должно предоставить доклад о выполнении поручений до 1 сентября 2023 года, далее — один раз в полгода.

10 апреля была названа средняя зарплата в России. По итогам января-марта 2023 года она составила 53 096 рублей. По данным сервиса «Авито Работа», по сравнению с первым кварталом 2022 года этот показатель вырос на 24,9 процента.

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Екатерина Подвигина
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