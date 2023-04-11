В Дании не исключили оперативного принятия решения по истребителям Украине

Глава Минобороны Дании: Запад примет решение по истребителям для Украины до лета

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Запад может принять решение о поставках Украине боевых самолетов до лета. Об этом пишет французское издание Le Figaro.

Поульсен не исключил, что ситуация станет понятнее после поставок многоцелевых истребителей МиГ-29 Польше и Словении. Он также уточнил, что хоть обсуждения и требуют времени, решение остается достижимым в «краткосрочной перспективе».

«Дания не собирается делать это в одиночку. Нам придется сделать это с несколькими странами. И нам также придется вести диалог с американцами по этому поводу Но я считаю, что мы можем прийти к решению в краткосрочной перспективе», — заявил врио главы Минобороны Дании.

Ранее правительство и парламент Дании решили создать фонд для поддержки Украины, на него в текущем году будет выделено около семи миллиардов датских крон (чуть более миллиарда долларов). 776 миллионов долларов из них пойдут на поставки оружия, военной техники и обучение украинских военных.