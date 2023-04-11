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18:29, 11 апреля 2023Силовые структуры

Россиянин после убийства попытался расправиться с очевидцем преступления

СКР: в Долгопрудном мужчина стал очевидцем убийства и чуть сам не погиб от рук преступника

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В подмосковном Долгопрудном задержан мужчина по подозрению в убийстве и покушении. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

По данным следствия, 7 апреля около бытовки на территории промзоны произошло убийство мужчины 1963 года рождения. Предполагаемый преступник, находившийся в неадекватном состоянии, пытался сжечь тело с криками, что он «бог огня», уточняет агентство «Москва». Очевидцем происходящего стал случайный прохожий. Заметив его, вооруженный ножом неадекват помчался за ним. У очевидца был при себе травматический пистолет и он стал отстреливаться от преследователя. Тот был ранен в шею и лопатку, его госпитализировали. Также медики диагностировали у него психическое расстройство.

В отношении него возбуждено уголовное дело. При досмотре у подозреваемого при себе оказались топор, нож и наркотики.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, оттуда изъято орудие преступления, проведены допросы.

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Любовь Ширижик
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