Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:04, 11 апреля 2023Из жизни

Увиденные во сне цифры принесли женщине богатство

Malay Mail: в Малайзии женщина выиграла в лотерею благодаря цифрам, увиденным во сне

Фото: Steve Sawusch / Unsplash

54-летняя владелица магазина в Малайзии выиграла в лотерею благодаря комбинации цифр, которую увидела во сне. Об этом сообщает Malay Mail.

Женщина указала в лотерейном билете две комбинации цифр: 5785 и 3887. Первую комбинацию она неоднократно видела во сне, а другую несколько раз заметила на регистрационных номерах машин, когда ехала к родственникам в город Бантинг.

Обе комбинации выпали во время розыгрыша лотереи и принесли ей богатство. Выигрыш составил 16,3 миллиона малайзийских ринггитов (более 300 миллионов рублей).

Материалы по теме:
«Другая сторона богатства — безумие» Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
«Другая сторона богатства — безумие»Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
31 декабря 2020
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Денежный водопадАмериканский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
23 апреля 2018

Победительница рассказала, что была шокирована и не могла заснуть ночью из-за сильного волнения. Она планирует потратить выигранные деньги на покупку дома для своей семьи и отправиться в отпуск.

«Будучи владелицей магазина, я работаю семь дней в неделю и не брала отпуск уже много лет. Я бы хотела провести время со своей семьей и теперь наконец могу это сделать», — говорит она.

Женщина добавила, что также хотела бы потратить часть выигрыша на благотворительность.

Ранее сообщалось, что австралиец сорвал джекпот в лотерею и принял звонок с сообщением о выигрыше за розыгрыш.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Кремль заявил об отсутствии планов проводить мобилизацию
Названы мешающие здоровому сну пищевые привычки
В Кремле прокомментировали идею перезапустить приватизацию в России
Представитель Козловского высказался о требованиях отменить спектакли с артистом
Москвич пригрозил взорвать дом после признания его негодным к службе в зоне СВО
Гоблин рассказал о похудении
Российский губернатор задумал запретить оставлять самокаты у военных памятников
В Южной Корее из-за сильного пожара эвакуировали сотни людей
Российская соцсеть начнет подстраиваться под настроение пользователей
Повестку захотели считать врученной через семь дней после размещения в реестре
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.