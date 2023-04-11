Увиденные во сне цифры принесли женщине богатство

Malay Mail: в Малайзии женщина выиграла в лотерею благодаря цифрам, увиденным во сне

54-летняя владелица магазина в Малайзии выиграла в лотерею благодаря комбинации цифр, которую увидела во сне. Об этом сообщает Malay Mail.

Женщина указала в лотерейном билете две комбинации цифр: 5785 и 3887. Первую комбинацию она неоднократно видела во сне, а другую несколько раз заметила на регистрационных номерах машин, когда ехала к родственникам в город Бантинг.

Обе комбинации выпали во время розыгрыша лотереи и принесли ей богатство. Выигрыш составил 16,3 миллиона малайзийских ринггитов (более 300 миллионов рублей).

Победительница рассказала, что была шокирована и не могла заснуть ночью из-за сильного волнения. Она планирует потратить выигранные деньги на покупку дома для своей семьи и отправиться в отпуск.

«Будучи владелицей магазина, я работаю семь дней в неделю и не брала отпуск уже много лет. Я бы хотела провести время со своей семьей и теперь наконец могу это сделать», — говорит она.

Женщина добавила, что также хотела бы потратить часть выигрыша на благотворительность.

Ранее сообщалось, что австралиец сорвал джекпот в лотерею и принял звонок с сообщением о выигрыше за розыгрыш.