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12:54, 11 апреля 2023Мир

В Кремле назвали уткой данные о планах Египта поставить России тысячи ракет

Песков назвал уткой данные о том, что Египет планировал поставить России тысячи ракет

Фото: Sputnik / Valeriy Sharifulin / Pool / Reuters

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал уткой данные о том, что Египет планировал поставить России тысячи ракет. Так в Кремле отреагировали на соответствующие заявления западных СМИ после утечки секретных документов Пентагона, передает ТАСС.

«Это похоже на очередные утки, коих сейчас очень много. Так и надо относиться к таким сообщениям», — призвал представитель Кремля. Других комментариев по этому вопросу он не дал.

Ранее сообщалось, что из попавших в сеть документов с разведданными США стало известно о планах Египта в тайне от Запада помочь Москве с ракетами для проведения спецоперации на Украине. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси якобы приказал произветсти на египетских военных предприятиях до 40 тысяч ракет и снарядов для отправки в Россию.

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Виктория Кондратьева
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