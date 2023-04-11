Названы самые популярные районы Москвы для аренды элитных квартир

Самой популярной локацией Москвы для аренды элитного жилья стал Ленинградский проспект

По итогам первого квартала 2023 года наибольшее количество сделок, связанных с арендой элитных квартир, было заключено в районе Ленинградского проспекта — на него пришлось 15 процентов от общего спроса. Информацию о самых популярных локациях столицы для съема высокобюджетного жилья «Ленте.ру» раскрыли аналитики агентства Intermark Real Estate.

Второй в списке самых востребованных локаций Москвы для аренды дорогих квартир специалисты назвали Ленинский проспект с долей в 14 процентов. Замкнул тройку район Тверской улицы и окрестностей Кремля, спрос на которые в первые три месяца года составил 12 процентов от всего спроса по столице. В пятерку также попали такие локации, как Замоскворечье и участок между Арбатом и Кропоткинской — к ним в столице проявляли интерес в 11 и 10 процентах случаев соответственно.

«На протяжении последних нескольких лет мы наблюдаем тенденцию смещения спроса за пределы центра города. Доля спроса на районы вне ЦАО Москвы увеличилась за последние два года на восемь процентных пунктов с 30 процентов до 38 процентов. Кроме того, наблюдается более равномерное распределение спроса по районам без явного доминирования единичных локаций, как это было раньше», — отметили эксперты.

Что касается объема предложения, то по итогам первого квартала 2023-го на первом месте по числу предлагаемых от собственников высокобюджетных объектов оказался участок между Арбатом и Кропоткинской, на который пришлось 20 процентов от выставленных на рынок элитной аренды Москвы. Вторую строчку занял район Тверской улицы и окрестностей Кремля с долей в 19 процентов, третье — локация Краснопресненская с показателем в 9 процентов.

Аналитики добавили, что в начале текущего года арендаторы элитного жилья чаще всего интересовались лотами с двумя спальнями — на них пришлось 36 процентов от всего спроса. Доля спроса на квартиры с одной спальней составила 29 процентов, с тремя — 24 процента.

В апреле аналитики консалтинговой компании NF Group пришли к выводу, что по итогам первого квартала 2023 года под Москвой стало больше домов для богатых. Согласно их данным, за указанный период предложение элитного загородного жилья в Подмосковье выросло более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, до 736 объектов.