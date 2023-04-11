Под Москвой стало вдвое больше домов для богатых

NF Group: предложение элитных загородных домов в Подмосковье выросло в два раза за год

По итогам первого квартала 2023 года под Москвой стало больше домов для богатых — предложение элитного загородного жилья в Подмосковье выросло более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, до 736 объектов. Такие данные приводят аналитики консалтинговой компании NF Group в своем исследовании, пишет РБК.

Основу предложения составляют участки без подряда — на них приходится 69 процентов экспозиции. На коттеджи приходится 18 процентов, а на таунхаусы — 13 процентов в элитном сегменте. Больше всего объектов (83 процента предложения), по данным специалистов, представлено на Новорижском направлении, где есть крупные проекты — коттеджные поселки Vision и Crystal Istra.

Второе место занимает Рублево-Успенское шоссе — на него приходится 13 процентов экспозиции. Третье место занимает Минское направление — там сосредоточены 3 процента предложения, отметили в NF Group.

Средняя стоимость элитного загородного коттеджа за год снизилась на 15 процентов и достигла 238 миллионов рублей. Таунхаусы подешевели в среднем на 5 процентов, до 58 миллионов рублей, а средняя цена одной сотки опустилась на 40 процентов, до 3 миллионов рублей.

По данным аналитиков, в первые три месяца года на первичном рынке было заключено около 40 сделок с загородными элитными домами — вдвое больше, чем в 2022-м, когда объем предложения на рынке был минимальным. Чаще всего покупатели выбирали коттеджи (44 процента сделок), а таунхаусы и участки пользовались одинаковым спросом (по 28 процентов сделок).

«За прошедший год рынок загородного высокобюджетного жилья активно пополнялся новым объектами. После длительного дефицита и отсутствия активности мы, наконец, наблюдаем рост объемов предложения и расширение разнообразия на первичном рынке. Пока сегмент развивается осторожно: масштабные новые проекты выходят в наименее рискованной нише участков без подряда, а новые проекты с коттеджами либо имеют камерный формат, либо выходят небольшими очередями. Спрос, в том числе, отложенный, сохраняется на высоком уровне», — пояснила директор департамента загородной недвижимости NF Group Татьяна Алексеева.

Ранее в компании «Метриум» спрогнозировали массовое появление в Москве элитных новостроек. Специалисты уточнили, что в первом квартале 2023 года в эксплуатацию планируют ввести 34 корпуса, во втором — три корпуса, а в четвертом квартале — четыре. На третий квартал ввод зданий не запланировал, отметили эксперты.