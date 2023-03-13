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13:03, 13 марта 2023Среда обитания

Москве спрогнозировали массовое появление одного типа жилья

«Метриум»: в Москве ожидается резкий рост ввода элитного жилья

Фото: Ralph (Ravi) Kayden / Unsplash

В 2023 году в Москве ожидают резкий рост ввода элитного жилья — застройщики планируют полностью или частично завершить 22 проекта такого сегмента. Массовое появление в старых границах столицы этого типа жилья спрогнозировали аналитики компании «Метриум» в своем исследовании, пишет РБК.

Специалисты уточнили, что в первом квартале 2023 года в эксплуатацию планируют ввести 34 корпуса, во втором — три корпуса, а в четвертом квартале — четыре. На третий квартал ввод зданий не запланировал, отметили в «Метриуме».

По данным экспертов, больше всего элитных проектов сосредоточено в Центральном округе — там находится 19 таких комплексов. Два ЖК находятся в Западном АО, а один — в Северо-Западном АО.

Сейчас большинство клиентов приобретают квартиры и апартаменты не с целью приумножения капитала, а для сбережения средств и личного пользования. Чтобы решить эти задачи, покупатели зачастую выбирают жилье в сданных домах и комплексах на высокой стадии строительной готовности», — пояснила директор управления элитной недвижимости «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

Ранее сообщалось, что жители Московского региона охладели к покупке элитных загородных домов — в феврале 2023 года спрос на такие объекты упал на 40 процентов относительно аналогичного периода в 2022-м. Эксперты отметили, что в текущих условиях покупатели не готовы вкладывать деньги в высокобюджетное жилье

Нина Ташевская
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