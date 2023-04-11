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16:26, 11 апреля 2023Наука и техника

В США рассказали об отставании Европы в космонавтике

SpaceNews: Европа по инвестициям в космонавтику отстает от США и Китая

Фото: NASA / Unsplash

Европа по инвестициям в космонавтику отстает от США и Китая, однако еще не потеряла возможности наверстать упущенное. Об этом рассказывает американское издание SpaceNews.

В публикации сообщается, что оптимизм по поводу инвестиций Европы в перспективные космические программы связан, в частности, с планами создания спутниковой группировки стоимостью шесть миллиардов евро, что сможет простимулировать отрасль.

Издание отмечает, что некоторым европейским космическим стартапам, в частности, французской Exotrail, швейцарской ClearSpace и германской The Exploration Company, уже удалось привлечь инвестиции. Между тем, как напоминает SpaceNews, аналогичные процессы в США начались десятилетия назад.

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По мнению соучредителя OTB Ventures Адама Нивински, это «является чем-то совершенно новым» для Европы. «Если бы вы спросили меня три года назад, я бы отнесся к этому скептически, но сегодня я гораздо более оптимистичен в отношении того, как Европа собирается догнать США и Китай», — сказал эксперт.

В сентябре генеральный директор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер, выступая в ходе конференции World Satellite Business Week, заявил, что Европе нужно больше инвестировать в космонавтику, поскольку в настоящее время она переживает болезненное, но необходимое прекращение связей с Россией.

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Иван Потапов
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