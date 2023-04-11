В Госдуме нашли способ ускорить трудоустройство молодежи

Депутаты Госдумы предложили вносить в трудовые книжки сведения о «нулевом рабочем месте»

Занесение в трудовую книжку в качестве первого рабочего места периода прохождения практики или стажировки во время учебы позволит укорить трудоустройство молодежи, поскольку снимет опасения работодателей. Такой способ предложили авторы соответствующего законопроекта — вице-спикер Госдумы Борис Чернышов из ЛДПР и ряд депутатов, представляющих другие партии, сообщает РИА Новости.

По словам Чернышова, часто работодатели отказываются брать сотрудников без опыта, а тот нельзя получить, не устроившись на работу. Введение нормы «нулевого рабочего места» позволяет получить запись в трудовой, что отвечает запросу молодежи.

Представленный законопроект вносит изменения в Трудовой кодекс, в том числе вводит понятия «практическая подготовка», «стажировка» и «обязательная стажировка».

Ранее сообщалось, что в 2022 году количество трудящихся россиян в молодом возрасте (до 35 лет) сократилось на 1,33 миллиона человек, до 21,5 миллиона. Это минимальное число как минимум с 2006 года, то есть с момента, когда стала доступна соответствующая статистика.

Однако, скорее всего, речь идет о минимуме в новейшей истории России, так как из-за демографических причин число работающей молодежи неизменно сокращалось. Сильнее оно упало только в 2020 году — на 1,34 миллиона человек. В свою очередь занятость людей старшего поколения начала заметно расти после пенсионной реформы.