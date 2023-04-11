Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:57, 11 апреля 2023Экономика

В Госдуме нашли способ ускорить трудоустройство молодежи

Депутаты Госдумы предложили вносить в трудовые книжки сведения о «нулевом рабочем месте»

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Занесение в трудовую книжку в качестве первого рабочего места периода прохождения практики или стажировки во время учебы позволит укорить трудоустройство молодежи, поскольку снимет опасения работодателей. Такой способ предложили авторы соответствующего законопроекта — вице-спикер Госдумы Борис Чернышов из ЛДПР и ряд депутатов, представляющих другие партии, сообщает РИА Новости.

По словам Чернышова, часто работодатели отказываются брать сотрудников без опыта, а тот нельзя получить, не устроившись на работу. Введение нормы «нулевого рабочего места» позволяет получить запись в трудовой, что отвечает запросу молодежи.

Представленный законопроект вносит изменения в Трудовой кодекс, в том числе вводит понятия «практическая подготовка», «стажировка» и «обязательная стажировка».

Ранее сообщалось, что в 2022 году количество трудящихся россиян в молодом возрасте (до 35 лет) сократилось на 1,33 миллиона человек, до 21,5 миллиона. Это минимальное число как минимум с 2006 года, то есть с момента, когда стала доступна соответствующая статистика.

Однако, скорее всего, речь идет о минимуме в новейшей истории России, так как из-за демографических причин число работающей молодежи неизменно сокращалось. Сильнее оно упало только в 2020 году — на 1,34 миллиона человек. В свою очередь занятость людей старшего поколения начала заметно расти после пенсионной реформы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Госдуме разъяснили будущие правила получения повесток онлайн
На Украине рассказали о наличии нескольких планов контрнаступления
Раскрыты главные грозящие тюрьмой россиянам действия в популярных странах
Создан новый способ управления активностью нейронов
США заявили о попытках установить масштаб утечки секретных документов
Названы условия перехода России и Белорусии на единую валюту
В Госдуме нашли способ ускорить трудоустройство молодежи
Пьяный мужчина упал на коляску с ребенком и травмировал его
В минском «Динамо» сменился главный тренер
В Совфеде назвали сроки рассмотрения поправок о едином реестре призывников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.