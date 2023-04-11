Полиция начала розыск убившего мать гантелью душевнобольного россиянина

В Подмосковье полиция ищет психически нездорового мужчину, убившего пожилую мать гантелью

В Подмосковье полицейские начали розыск душевнобольного 38-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве 67-летней матери. Об этом сообщает МК.

По сведениям издания, вечером 10 апреля в полицию обратился супруг пенсионерки. Он сообщил, что его жена пошла проведать психически нездорового сына, однако домой не вернулась.

Тело женщины со следами насильственной смерти было найдено в квартире сына, а сам мужчина сбежал. По предварительным данным, потерпевшая была убита ударом гантели.

Ранее сообщалось, что в Брянской области 49-летний мужчина зарубил топором 85-летнюю мать во время скандала.