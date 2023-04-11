Сын известной модели купил дом в Голливуде

Сын модели Синди Кроуфорд купил дом в Лос-Анджелесе за 3,4 миллиона долларов

Сын известной модели Синди Кроуфорд Пресли Гербер купил свой первый дом. Особняк находится в лос-анджелесском районе Голливуд-Хиллз, передает Dirt.

Гербер заплатил за жилье 3,4 миллиона долларов. Дом площадью 278,3 квадратного метра был построен в 1955 году, внутри него три спальни и две ванные. Их дополняют смежная со столовой гостиная с камином и кухня. Интерьер отличается большим количеством ярких элементов, французских дверей и широких окон.

К основному зданию прилагается гостевой дом еще с одной спальней и отдельной ванной. На окруженном высокими деревьями участке также имеются парковка, бассейн и терраса.

В марте 2022 года в Калифорнии появилась возможность купить особняк, где в прошлом жила Синди Кроуфорд. Инвестор Адам Вайс приобрел жилье в Малибу у знаменитости и ее супруга за 45 миллионов долларов в 2018 году и выставил на продажу за 99,5 миллиона долларов. Внутри дома четыре спальни, гостиная с камином, две ванные комнаты, просторная веранда, площадка для пикника и спа-комплекс.