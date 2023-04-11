В убийстве российского подростка из-за ссоры в интернете заподозрили еще троих

В Челябинске МВД задержало еще 3 человек после убийства подростка из-за ссоры в интернете

В Челябинске полицейские задержали еще трех человек по подозрению в убийстве 17-летнего местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональных управлениях МВД и Следственного комитета России.

На причастность к преступлению были проверены 27 граждан, среди которых пятеро несовершеннолетних. В итоге силовики задержали по подозрению в убийстве еще троих участников конфликта, среди них двое подростков. Также установлен автор оскорбительных сообщений из чата участников сообщества.

Следствие считает, что трое подозреваемых в ходе конфликта избили подростка, а 20-летний уроженец Таджикистана нанес ему ножевые ранения, от которых он скончался на месте. Решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения.

Уроженец Таджикистана был задержан 10 апреля. По данным правоохранителей, две компании посещали один компьютерный клуб и поссорились после того, как одного из них оскорбили с фейкового аккаунта. Они решили выяснить отношения на улице, в ходе конфликта 17-летний челябинец был убит. Его тело нашли ночью 9 апреля возле жилого дома.