Оценены последствия извержения вулкана на Камчатке

Климатолог Кокорин: извержение вулкана Шивелуч на Камчатке может вызвать похолодание

Из-за извержения вулкана Шивелуч на Камчатке есть риск глобального похолодания. Последствия природного инцидента оценил климатолог Алексей Кокорин, сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, последствия могут быть серьезнее, чем от извержения вулкана Эйяфьятлайокудль, которое произошло в 2010 году. «Влияние любого извержения вулкана сильно, если есть занос продуктов извержения в стратосферу. Если он есть, то это явно будет сигнал на небольшое глобальное похолодание, кратковременное — один-два года, вряд ли больше», — объяснил Кокорин.

Климатолог также напомнил об извержении вулкана Эйяфьятлайокудль на юге Исландии в 2010 году и отметил, что тогда произошедшее привело к закрытию воздушного пространства над значительной территорией северной Европы. «Жутко все кипело, самолеты не летали, а заноса в стратосферу не было, и поэтому влияния на климат практически не было», — отметил Кокорин.

Извержение вулкана Шивелуч произошло на Камчатке утром 11 апреля. Вулкан выбросил пепел на высоту до 20 километров. В радиусе нескольких десятков километров от вулкана небо заволокло пепловой тучей, в поселке Ключи и селе Майском начался пеплопад.

Шивелуч является одним из наиболее крупных вулканов Камчатского края. В него входит вулкан Старый Шивелуч, древняя кальдера и активный вулкан Молодой Шивелуч. Он находится в 50 километрах от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.