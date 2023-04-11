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20:35, 11 апреля 2023Силовые структуры

В Москве начали поиски разрисовавших здание ФСБ россиян

ФСБ начала поиски уличных художников, разрисовавших граффити здание ведомства в Москве

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Москве сотрудники ФСБ разыскивают уличных художников, которые оставили граффити на здании ведомства. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщает Telegram-канал Mash.

Стены ведомства неизвестные разрисовали ночью, после чего скрылись. В настоящее время граффити удалено, силовики начали проверку по статье о вандализме. Художникам грозит штраф в размере 40 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы до трех месяцев.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области арестовали мужчину, сорвавшего флаг России с отделения полиции.

Илона Палей
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