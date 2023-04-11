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16:06, 11 апреля 2023Среда обитания

В США снесли бывший дом Харви Вайнштейна

В штате Коннектикут снесли бывший особняк американского кинопродюсера Харви Вайнштейна

Фото: Etienne Laurent / AP

В США снесли бывший особняк американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, который отбывает срок за сексуальные преступления. Опустевший участок выставили на продажу за десятки миллионов долларов, сообщает Dirt.

Бывший дом продюсера располагался в городе Уэстпорт в штате Коннектикут. Участок, разделенный на две части, занимает два гектара и находится на одной из самых дорогих улиц города. На данный момент землю выставили на продажу за 21 миллион долларов.

Вайнштейн приобрел первый участок в 1994 году, а второй — в 2000-м. Тогда он заплатил в общей сложности 8,24 миллиона долларов. Однако в 2018 году во время судебного процесса продюсер продал владение за 16 миллионов долларов.

Обвинения в адрес голливудского шоумена впервые прозвучали в 2017 году со страниц The New York Times. Тогда издание писало о многих молодых актрисах и подчиненных Вайнштейна, пострадавших за последние 30 лет. Позже истории своих отношений с продюсером рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

Нина Ташевская
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