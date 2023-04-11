Министр подарил жителю Арктики зимнюю шапку

Глава МЧС Куренков в Салехарде подарил жителю Арктики зимнюю шапку

Глава МЧС Александр Куренков на построении участников арктической экспедиции в Салехарде подарил жителю севера свою зимнюю шапку. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства.

Как уточняется, шапка потребовалась уроженцу Воркуты после того, как сильный ветер сдул его собственный головной убор. Этого элемента теплой одежды мужчина лишился еще во время похода по тундре.

Сам Куренков остался без шапки.

Ранее участники другой арктической экспедиции рассказали о столкновении с мистикой. За почти пять тысяч километров, пройденных по Арктике, они посетили немало мест, связанных с шаманизмом и сверхъестественным.

