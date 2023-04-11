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18:47, 11 апреля 2023Россия

В Москве неизвестный напал на беременную женщину и избил ее до смерти

РЕН ТВ: в Москве мужчина напал на беременную женщину и избил ее до смерти

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве 31-летний мужчина напал на беременную женщину и избил ее до смерти. Об этом РЕН ТВ рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Пострадавшую доставили в больницу ночью 9 апреля. Женщина сообщила медикам, что ее избил неизвестный.

«У 33-летней беременной обнаружили множественные гематомы и травмы, переломы ребер и носа, множественные ушибы внутренних органов», — уточнил собеседник телеканала.

Женщина скончалась в больнице от полученных травм. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в ее избиении. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Ранее в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга 64-летнюю пенсионерку жестоко избили в коммунальной квартире. Женщину госпитализировали в состоянии клинической смерти, спасти ее не удалось.

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Варвара Родикова
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