Виновных в гибели троих офицеров при аварии бомбардировщика осудили условно

В Калуге суд дал условный срок летчику и технику за гибель 3 офицеров при аварии Ту-22М3

Калужский гарнизонный военный суд приговорил к условным срокам замкомандира эскадрильи 52-го Гвардейского авиаполка Алексея Скворцова и техника Игоря Аристова, признав их виновными в гибели троих офицеров в результате аварии бомбардировщика Ту-22М3. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Подсудимые были осуждены за преступление, предусмотренное статьей 351 УК РФ (Нарушение правил полетов или подготовки к ним). Они получили три года и 2,5 года условно соответственно. Несмотря на такое наказание летчик и техник обжаловали приговор.

23 марта 2021 года на аэродроме Шайковка в Калужской области во время учений произошла трагедия, в результате которой погибли командир части полковник Вадим Белослюдцев, штурман полка майор Денис Султанов и штурман-инструктор подполковник Александр Подсобляев. Учения предполагали отработку экстренного поднятия боевых машин в воздух при нападении на аэродром условного противника. В них принимал участие Скворцов, являющийся одним из лучших летчиков полка.

По версии следствия, техник Аристов провел проверку боевой машины перед взлетом, после чего Скворцов занял место пилота. Его должны были инспектировать старшие офицеры. Белослюдцев расположился в правом кресле помощника командира Ту-22М3, Султанов и Подсобляев сели в кабине позади него и Скворцова. Он в этот момент начал подготовку к старту, подключая системы бомбардировщика. Внезапно из стоящей на земле машины катапультировались проверяющие офицеры, они разбились при падении на бетонное покрытие аэродрома.