В Южной Корее из-за сильного пожара эвакуировали сотни людей

ABC News: в южнокорейском городе Каннын из-за пожара эвакуировали более 550 человек

На восточном побережье Южной Кореи эвакуировали несколько сотен людей из-за сильного лесного пожара. По меньшей мере один человек погиб, сообщает ABC News.

Пожар начался в центральной части города Каннын утром во вторник, 11 апреля. Вскоре более 550 человек были эвакуированы в безопасные объекты — школу и ледовую арену. В тушении возгорания принимали участие около трех тысяч пожарных. Огонь уничтожил около 70 домов.

Пламя охватило более 380 гектаров, огонь был вызван сильным ветром, из-за которого было отменено движение пассажирских поездов. Что касается жертв, то, по данным официальных лиц, 70-летний мужчина был найден мертвым в сгоревшем доме. Еще один житель и двое пожарных получили ожоги.

В январе 2023 года около 500 человек были эвакуированы из-за пожара в деревне Гурен — одной из последних оставшихся трущоб в Сеуле. Около 60 домов сгорели дотла, на месте происшествия работали более 800 сотрудников служб реагирования, включая пожарных и полицейских.