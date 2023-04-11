МЧС России: в Крыму 11 апреля объявлено штормовое предупреждение

Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности — 11 апреля на полуострове объявлено штормовое предупреждение из-за бури. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского главка МЧС России.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на полуострове ожидаются ливни и сильный северо-восточный ветер до 17 метров в секунду, местами порывы будут достигать 22 метров в секунду.

Спасатели предупреждают, что в подобных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных происшествий, связанных с авариями на объектах ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Помимо этого, возможны подтопления территорий.

Ранее стало известно, что отели в Крыму из-за низкого спроса со стороны туристов снизили цены на летний отдых. По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, сейчас местные отельеры предлагают путешественникам разнообразные программы лояльности и скидки до 30 процентов.