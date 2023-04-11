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09:05, 11 апреля 2023Мир

Пентагон оправдался за утечку секретных документов

Guardian: глава Пентагона Остин позвонил в Южную Корею после утечки разведданных США

Фото: Andrew Harnik / AP

США попытались наладить отношения со своими союзниками после утечки документов Пентагона. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

По сведениям издания, во вторник 11 апреля по инициативе Вашингтона состоялся разговор между главой Пентагона Ллойдом Остином и его южнокорейским коллегой Ли Чжон Сопом. Глава американского оборонного ведомства подчеркнул, что «намерен поддерживать тесную связь с правительством Республики Корея, а также намерен полностью сотрудничать по этому вопросу».

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля. По данным NYT, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины, а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии. Позже СМИ сообщили, что в сети оказались еще около сотни секретных документов США.

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Глеб Бажуткин
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