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12:40, 11 апреля 2023Забота о себе

Названы сопровождающиеся потерей голоса заболевания

Отоларинголог Ризаев: потерей голоса могут сопровождаться болезни щитовидной железы и ГЭРБ

Фото: Unsplash

Потерей голоса могут сопровождаться болезни щитовидной железы, гастроэзофагеальный рефлюкс и ряд других недугов. Об этом оториноларинголог медицинского центра «СМ-Клиника» Антон Ризаев рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Одним из наиболее распространенных заболеваний, сопровождающихся потерей голоса, врач назвал ларингит. Это воспаление гортани, которое может быть вызвано инфекцией или другими факторами, такими как курение или голосовое перенапряжение. Особенно подвержены риску развития ларингита люди, чья работа связана с постоянным использованием голоса, например дикторы, учителя или певцы.

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Другой распространенной причиной исчезновения голоса является гастроэзофагеальный рефлюкс, известный также как ГЭРБ, продолжил отоларинголог.

При ГЭРБ кислота, содержащаяся в желудке, попадает в пищевод, глотку и гортань, что приводит к ожогу слизистой и, как следствие, к развитию воспаления. Потеря голоса также может быть вызвана более серьезными заболеваниями, такими как рак гортани

Антон Ризаевврач-оториноларинголог

Кроме того, по словам специалиста, голос может пропасть из-за бронхита, астмы или болезней щитовидной железы. При наличии этого симптома следует как можно скорее обратиться к врачу-отоларингологу для диагностики и лечения, заключил Ризаев.

Ранее россиянам перечислили провоцирующие рак гортани факторы. Спровоцировать развитие злокачественных новообразований подобного рода могут курение и генетика.

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Наталья Обрядина
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