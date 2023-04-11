Лукьяненко заявил о вероятности управления США искусственным интеллектом

Писатель Сергей Лукьяненко предположил, что Америкой управляет искусственный интеллект

Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в разговоре с «Комсомольской правдой» высказал предположение о том, что Соединенными Штатами Америки управляет искусственный интеллект.

Говоря о президенте США Джо Байдене, автор заявил, что американский лидер не способен «на действия больших масштабов», несмотря на то, что когда-то являлся «умнейшим человеком». Лукьяненко добавил, что Байден, как и многие другие главы государств, нуждается в психологической помощи для того, «чтобы спокойнее себя вести в жизни и адекватнее смотреть на мир».

«Но проблема в другом — психолог не поможет, если ты, по сути, не являешься настоящим лидером. Мы же не будем всерьез рассматривать картину того, что Байден управляет Америкой. Это наивно. За ним стоят люди, которые реально принимают решение. А за этими людьми, возможно, уже стоит искусственный интеллект», — отметил писатель.

Ранее стало известно, что российские издательства смогли продлить права на выпуск западных книг и возобновить отношения с зарубежными авторами, прекратившими сотрудничество с Россией в прошлом году.