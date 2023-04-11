В Ливии заявили о препятствии для проведения выборов

Глава кабмина Ливии Башага: раскол власти в стране будет препятствовать проведению выборов

Глава действующего в Сирте правительства национальной стабильности Ливии Фатхи Башага заявил о расколе в исполнительной власти в стране, который станет препятствием для проведения выборов. Его слова передает РИА Новости.

Он также указал, что наличие двух правительств будет являться еще одной помехой. «Нет сомнений в том, что это разделение и его продолжение будут препятствовать любому возможному избирательному процессу», — отметил Башага.

Он подчеркнул, что намерен сотрудничать с «национальными и международными сторонами, которые верят в демократию, единство, объединение институтов и восстановление безопасности» ради организации честных и прозрачных выборов.

Ранее Башага заявил, что Ливии необходимо укрепить связи с Россией, отметив, что сейчас между странами «до сих пор нет желаемого уровня отношений». Он добавил, что его кабмин надеется открывать «новые горизонты для отношений и дипломатического обмена».

После убийства в 2011-м правившего с 1969 года Муаммара Каддафи в Ливии сложилась ситуации двоевластия. Первое правительство, поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, действует в Триполи, второе наделено полномочиями Палаты представителей (парламента) и базируется в Сирте. В декабре 2021 года в Ливии должны были состояться президентские выборы, однако они были отменены в связи с отсутствием необходимой конституционной основы. Дата голосования до сих пор не определена.