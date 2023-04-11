В Ливии понадеялись на укрепление связей с Россией

Глава кабмина Ливии Башага заявил о необходимости укрепления связей с Россией

Глава действующего в Сирте правительства национальной стабильности Ливии Фатхи Башага выразил надежду на укрепление связей с Россией. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что у Ливии «до сих пор нет желаемого уровня отношений» с Россией. По его мнению, на отношение стран к ливийскому вопросу сказывается раскол исполнительной власти в стране. Башага добавил, что его кабмин надеется открывать «новые горизонты для отношений и дипломатического обмена».

Ранее базирующееся в Триполи Правительство национального единства Ливии предложило российским нефтяным компаниям вернуться к переговорам с NOC. По словам министра нефти Мухаммеда Ауна, ранее компании «Татнефть» и «Газпром» получали участки на разведку.

После убийства в 2011-м правившего с 1969 года Муаммара Каддафи в Ливии сложилась ситуации двоевластия. Первое правительство, поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, действует в Триполи, второе наделено полномочиями Палаты представителей (парламента) и базируется в Сирте.