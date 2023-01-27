Ливия предложила российским нефтяным компаниям вернуться к переговорам
Базирующееся в Триполи Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии предложило российским нефтяным компаниям вернуться к переговорам с Национальной нефтяной корпорацией Ливии (NOC). Об этом заявил министр нефти Мухаммед Аун, сообщает РИА Новости.
По его словам, ранее компании «Татнефть» и «Газпром» получали участки на разведку. «Однако, похоже, что после 17 февраля (2011 года, годовщина революции, приведшей к свержению ливийского лидера Муаммара Каддафи — прим. «Ленты.ру») они столкнулись с форс-мажором и больше к этому не возвращались», — сказал глава ведомства.
Аун выразил надежду, что компании «Татнефть» и «Газпром» снова вступят в переговоры с NOC.
Ранее партнеры аудиторско-консалтинговой фирмы Kept (бывшая KPMG) Максим Малков и Марина Мизгирева заявили, что в 2023 году добыча нефти в России может снизиться на 7-13 процентов. Прогноз компании основан на оценках ОПЕК, Международного энергетического агентства (МЭА) и Минэнерго США.