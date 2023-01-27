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02:27, 27 января 2023Экономика

Ливия предложила российским нефтяным компаниям вернуться к переговорам

Правительство Ливии предложило компаниям «Татнефть» и «Газпром» вернуться к переговорам

Фото: Unsplash

Базирующееся в Триполи Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии предложило российским нефтяным компаниям вернуться к переговорам с Национальной нефтяной корпорацией Ливии (NOC). Об этом заявил министр нефти Мухаммед Аун, сообщает РИА Новости.

По его словам, ранее компании «Татнефть» и «Газпром» получали участки на разведку. «Однако, похоже, что после 17 февраля (2011 года, годовщина революции, приведшей к свержению ливийского лидера Муаммара Каддафи — прим. «Ленты.ру») они столкнулись с форс-мажором и больше к этому не возвращались», — сказал глава ведомства.

Аун выразил надежду, что компании «Татнефть» и «Газпром» снова вступят в переговоры с NOC.

Ранее партнеры аудиторско-консалтинговой фирмы Kept (бывшая KPMG) Максим Малков и Марина Мизгирева заявили, что в 2023 году добыча нефти в России может снизиться на 7-13 процентов. Прогноз компании основан на оценках ОПЕК, Международного энергетического агентства (МЭА) и Минэнерго США.

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Марина Совина
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