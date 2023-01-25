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14:13, 25 января 2023Экономика

Стало известно о рисках сокращения добычи нефти в России

Kept: добыча нефти в России в 2023 году может сократиться на 7-13%

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В 2023 году добыча нефти в России может снизиться на 7-13 процентов. Об этом сообщают партнеры аудиторско-консалтинговой фирмы Kept (бывшая KPMG) Максим Малков и Марина Мизгирева. О рисках сокращения производства стало известно РБК.

Прогноз компании основан на оценках ОПЕК, Международного энергетического агентства (МЭА) и Минэнерго США. Точный уровень, на который будет сокращено производство, зависит от того, насколько успешно российские экспортеры переориентируют поставки топлива из Европы в условиях действующих санкций.

После начала боевых действий на Украине ряд стран ограничили или вовсе прекратили импортировать нефть из России. Так, в первой половине 2022 года от поставок отказались США, Канада и Великобритания, Япония сократила закупки российского топлива. Евросоюз ввел эмбарго на морские поставки нефти из России с 5 декабря и вместе со странами G7 установил потолок цен на нее. 5 февраля начнет действовать эмбарго на поставки российских нефтепродуктов в Европу, а страны G7 в настоящее время обсуждают предельную цену на эти энергоресурсы.

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Ранее также сообщалось о потенциальном сокращении производства нефтепродуктов в России — по словам высокопоставленного российского источника, который приводил Reuters, спад объемов нефтепереработки составит 15 процентов в 2023 году.

Параллельно со снижением добычи нефти и нефтепродуктов в стране эксперты прогнозируют постепенное сокращение поставок за рубеж. В декабре 2022 года, согласно отчету МЭА, экспорт нефти и нефтепродуктов из России упал на 200 тысяч баррелей в сутки, до 7,8 миллиона баррелей. К апрелю организация ожидает снижение на 1,8 миллиона баррелей по сравнению с февралем 2022 года.

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Мария Грушко
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