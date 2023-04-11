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09:52, 11 апреля 2023Бывший СССР

Пушилин заявил об улучшении позиций российских сил в ДНР

Пушилин: силы РФ существенно улучшили позиции на марьинском и горловском направлениях

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженны силы РФ существенно улучшили позиции в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.

По словам врио главы региона Дениса Пушилина, продвинуться удалось на марьинском и горловском направлении в окрестностях Донецка.

«У ребят здесь все динамично. Шиноремонтный завод — это не такое большое предприятие, но опорник противника там был выстроен достаточно серьезный — он доставил очень много неприятностей нашим подразделениям. Но сейчас он уже находится под нашим контролем. Горловское или майорское направление — там тоже ребята достаточно существенно улучшили позиции», — сказал Пушлин. При этом он отмечает, что продвижение дается большими усилиями.

Ранее Пушилин заявил, что российские силы серьезно продвигаются на авдеевском направлении. Как утверждает врио главы ДНР, перед российскими военными поставлена задача отодвигать украинскую армию, чтобы лишить ее возможности обстреливать Донецк, Ясиноватую и Макеевку.

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Алевтина Запольская
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