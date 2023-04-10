Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:41, 10 апреля 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о серьезном продвижении российских сил под Авдеевкой

Пушилин заявил, что российские силы серьезно продвигаются на авдеевском направлении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские силы серьезно продвигаются авдеевском направлении. Об этом рассказал врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«В районе Авдеевки, в ее окрестностях наши подразделения серьезно продвигаются. Это достается достаточно большой ценой», — заявил он. Как утверждает врио главы ДНР, перед российскими военными поставлена задача отодвигать украинскую армию, чтобы лишить ее возможности обстреливать Донецк, Ясиноватую и Макеевку.

Ранее Пушилин сообщил, что военнослужащие России контролируют более 75 процентов территории Артемовска (украинское название — Бахмут). По его словам, в западной части города идут ожесточенные бои. При этом о полном взятии Артемовска под контроль пока говорить рано.

Помимо этого, врио главы ДНР рассказал, что освобождение города Марьинки затягивается из-за того, что Вооруженные силы Украины постоянно перебрасывают к нему резервы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Министр обороны Украины чуть не попал в плен в начале спецоперации
Московских школьников из медицинских классов будут учить врачи в больницах
Алмаз необычной формы добыли в российском регионе
Россиянин выгулял на поводке маленького ребенка и попал на видео
Черчесов сообщил о продлении контракта с «Ференцварошем»
Стало известно о состоянии найденных рядом с телом матери детей из Подмосковья
Популярный российский комик рассказал о цензуре в Comedy Club
Ольга Орлова заявила о трудностях получения маткапитала
Возлюбленная Роналду показала убранство яхты за 575 миллионов рублей
Мужчина похвастался кражей миллионов рублей у наркоторговцев и пропал
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.