В ДНР заявили о серьезном продвижении российских сил под Авдеевкой
Российские силы серьезно продвигаются авдеевском направлении. Об этом рассказал врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.
«В районе Авдеевки, в ее окрестностях наши подразделения серьезно продвигаются. Это достается достаточно большой ценой», — заявил он. Как утверждает врио главы ДНР, перед российскими военными поставлена задача отодвигать украинскую армию, чтобы лишить ее возможности обстреливать Донецк, Ясиноватую и Макеевку.
Ранее Пушилин сообщил, что военнослужащие России контролируют более 75 процентов территории Артемовска (украинское название — Бахмут). По его словам, в западной части города идут ожесточенные бои. При этом о полном взятии Артемовска под контроль пока говорить рано.
Помимо этого, врио главы ДНР рассказал, что освобождение города Марьинки затягивается из-за того, что Вооруженные силы Украины постоянно перебрасывают к нему резервы.