В ДНР заявили о серьезном продвижении российских сил под Авдеевкой

Пушилин заявил, что российские силы серьезно продвигаются на авдеевском направлении

Российские силы серьезно продвигаются авдеевском направлении. Об этом рассказал врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«В районе Авдеевки, в ее окрестностях наши подразделения серьезно продвигаются. Это достается достаточно большой ценой», — заявил он. Как утверждает врио главы ДНР, перед российскими военными поставлена задача отодвигать украинскую армию, чтобы лишить ее возможности обстреливать Донецк, Ясиноватую и Макеевку.

Ранее Пушилин сообщил, что военнослужащие России контролируют более 75 процентов территории Артемовска (украинское название — Бахмут). По его словам, в западной части города идут ожесточенные бои. При этом о полном взятии Артемовска под контроль пока говорить рано.

Помимо этого, врио главы ДНР рассказал, что освобождение города Марьинки затягивается из-за того, что Вооруженные силы Украины постоянно перебрасывают к нему резервы.