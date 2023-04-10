Пушилин рассказал о затягивании освобождения Марьинки из-за ВСУ

Врио главы ДНР Пушилин рассказал, что ВСУ постоянно подтягивают резервы к Марьинке

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что освобождение города Марьинки затягивается из-за того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно подтягивают к нему резервы, передает ТАСС.

«Затянувшееся освобождение Марьинки вполне объясняется тем количеством резервов, которые бросались и продолжают бросаться со стороны украинского режима для того, чтобы не дать полностью освободить данный населенный пункт и продвигаться дальше по другим направлениям», — заявил Пушилин.

7 апреля в ДНР заявили, что в районе населенного пункта Марьинка были уничтожены дрон-камикадзе кустарного производства и до 10 украинских военных.

24 марта Пушилин пояснил, что для полного контроля над Марьинкой российские войска должны взять небольшой участок на западе города, однако добавил, что этот участок является одним из самых горячих.