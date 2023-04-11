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04:31, 11 апреля 2023Наука и техника

Раскрыта новая причина коллапса цивилизации майя

Communications Earth & Environment: к коллапсу майя привели изменения в сезонности дождей

Фото: FB-Fischer / imagebroker.com / Globallookpress.com

Снижение предсказуемости сезонных осадков могло сыграть значительную роль в упадке цивилизации майя классического периода около 1100 лет назад. К такому выводу пришли ученые Университета Нью-Мексико (США) и Потсдамского университета (Германия), которые опубликовали результаты исследования в журнале Communications Earth & Environment.

Специалисты проанализировали содержание стабильных изотопов в сталагмитах в пещере Йок Балум, располагающейся рядом с местом археологических раскопок на территории государства Белиз, где раньше находился доколумбовый город Уксбенка. По соотношению изотопов углерода и кислорода ученым удалось раскрыть, как изменялось количество дождей и состояние почвы в регионе за последние 1600 лет.

Сельское хозяйство майя сильно зависело от воды, которая была доступна только в летний сезон дождей. Изменения в интенсивности и времени осадков могли иметь значительные последствия для древних человеческих обществ Центральной Америки. Хотя появляется все больше доказательств, что повторяющиеся засухи были причиной фрагментации городских агломераций майя и рассредоточения населения в южных низменностях, роль сезонных изменений до сих пор была изучена плохо.

Оказалось, что изменения в сезонных осадках между 700 и 800 годами нашей эры стали новой угрозой для производства пищи в регионе, где все сельскохозяйственные культуры находились в прямой зависимости от дождей, и это делало трудным или невозможным спрогнозировать время сбора урожая. Это послужило фактором коллапса цивилизации майя, население которой (5-10 миллионов человек) уменьшилось на 60-70 процентов за 100-150 лет.

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Александр Еникеев
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