ChatGPT написал послания Путину и Зеленскому и придумал мирный договор по Украине

Чат-бот ChatGPT подготовил проект мирного договора между Россией и Украиной. Такую задачу ему поставили журналисты немецкого Berliner Zeitung.

Нейросеть попросили написать письма от лица канцлера ФРГ Олафа Шольца российскому и украинскому лидерам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, в которых содержался бы призыв к миру. В результате в послании Путину чат-бот указал, что Берлин признает законные интересы России в сфере безопасности, а конструктивное взаимодействие и готовность к прекращению огня и мирным переговорам могут открыть дверь для улучшения сотрудничества между Россией и Европой.

Подготовленный ChatGPT проект мирного договора включал немедленное прекращение огня, отвод войск на первоначальные позиции, создание демилитаризованной зоны вдоль нынешней линии конфликта под надзором международных миротворческих сил, предоставление автономии Донецку и Луганску в составе Украины, законодательное закрепление защиты прав русскоязычного населения в этих регионах. Также указывалась необходимость нормализации отношений между конфликтующими странами, и ответственность обеих сторон по восстановлению пострадавших районов совместно с международным сообществом под контролем международных организаций.

В феврале ChatGPT составила пять вариантов договора о мире между Украиной и Россией по запросу украинского издания «Страна». На создание каждого варианта чат-боту потребовалось менее минуты.